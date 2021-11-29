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Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов

Общество
Вильфанд предупредил о резком похолодании в ряде российских регионов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 29 ноября. Аномальное похолодание накроет Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) с 29 ноября. Температура опуститься на четыре-шесть градусов ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холода также ожидаются в Южном федеральном округе (ЮФО). Там столбики термометров опустятся на семь-восемь градусов ниже средних показателей.

«Наиболее сильное похолодание ожидает Питер и весь Северо-Западный округ. Уже в понедельник там будет холодная погода с температурой ниже нормы на 4-6 градусов. Температурный режим будет минус 7-12 градусов ночью, а днем — минус 4-9 градусов», — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Самое серьезное похолодание настигнет Мурманскую область. Там в ближайшие дни ожидается понижение температуры до 17-22 градусов ниже нуля ночью, 12-17 — днем. Это ниже нормы на восемь градусов, добавил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об изменчивой погоде этой зимой. Морозные периоды будут регулярно сменяться оттепелями.

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