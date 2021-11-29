Экс-министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон из-за мемуаров о работе при Трампе

Вашингтон, 29 ноября. Бывшему министру обороны США Марку Эсперу запретили публиковать часть мемуаров, в которых он рассказал о работе в администрации экс-президента страны Дональда Трампа. На фоне этого бывший чиновник обратился в суд.

Эспер намеревался выпустить книгу «Священная клятва». По его словам, в произведении указана «неприкрашенная» история американцев в «особенно сложные периоды», передает газета New York Times. Однако один из фрагментов нынешние власти публиковать запретили. Свое решение они аргументировали тем, что Эспер пытается обнародовать секретную информацию.

«Изъятый текст необходим для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи», — уверен Эспер.

Иск подан в федеральный суд по столичному округу Колумбия. Бывший чиновник считает, что новая администрация нарушает его право на свободу слова.

При этом сам Дональд Трамп предполагает, что может побороться на грядущих выборах за пост президента и вернуть свою администрацию в Белый дом. По его словам, окончательное решение он примет через год.