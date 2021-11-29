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Пассажирка Toyota Camry стала жертвой ДТП в Селенгинском районе Бурятии

Происшествия
Пассажирка Toyota Camry стала жертвой ДТП в Селенгинском районе Бурятии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Улан-Удэ, 29 ноября. Смертельное ДТП с участием Toyota Camry Gracia произошло на трассе Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск. Жертвой аварии стала 39-летняя женщина.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Смертельные травмы получила 39-летняя пассажирка, еще один пассажир доставлен в больницу. ДТП произошло в 21-м километре от Гусиноозерска, уточнили в УГИБДД по Республике Бурятия.

Всего за минувшие выходные на территории региона произошло 38 аварий. Сотрудники ГИБДД зарегистрировали 925 нарушений ПДД и задержали 29 пьяных водителей.

Еще одно смертельное ДТП ранее произошло в Ленинградской области. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.

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