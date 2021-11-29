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Dagens Nyheter: грядущая вспышка на Солнце может привести к «интернет-апокалипсису»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 04:47
Общество
Dagens Nyheter: грядущая вспышка на Солнце может привести к «интернет-апокалипсису»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 29 ноября. Вскоре на Солнце произойдет мощная вспышка, во время которой заряженные частицы будут выброшены по направлению к Земле. Это грозит глобальным отключением интернета, сообщил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.

По словам ученого, частицы от Солнца спровоцируют геомагнитную бурю, которая затронет подводные кабели. При этом крупные сервера останутся в безопасности. Однако это не спасет от «интернет-апокалипсиса», передает Dagens Nyheter.

«Вероятность — примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни», — сообщил Абду Джиоти.

Слабая геомагнитная буря не грозит масштабными сбоями, но тоже привнесет свои изменения, отметил ученый. От нее могут случиться ошибки в работе энергосистем, а пути миграции птиц и животных незначительно изменятся.

Тем временем Земле грозит еще одна опасность. NASA предупредила о пролетающем астероиде, мощность которого сопоставима с атомным взрывом.

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