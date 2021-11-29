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Вакантные должности сервиса HeadHunter будут доступны на цифровом портале Роструда

Общество
Вакантные должности сервиса HeadHunter будут доступны на цифровом портале Роструда
pxhere.com

Москва, 29 ноября. Федеральная служба по труду и занятости и сервис HeadHunter подписали договор о сотрудничестве, который подразумевает размещение вакансий на государственной доске объявлений «Работа в России». Об этом сообщили в ведомстве.

Подписанное соглашение обеспечит рост числа предложений о трудоустройстве на «Работе в России», считает глава Роструда Михаил Иванков. Это также повысит качество работы центров занятости населения. Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков заявил, что договор предоставит нанимать на работу персонал, соблюдая правовые условия, передает «Российская газета».

«Руководитель Роструда Михаил Иванков и генеральный директор ООО «Хэдхантер» Михаил Жуков подписали соглашение о взаимодействии и обмене информацией. Документ предусматривает размещение в Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» информации о вакансиях, предоставляемой HeadHunter», — указано в сообщении.

Недавно директор отдела аналитики AMarkets Артем Деев сообщил, что «тринадцатую зарплату» в основном выделяют крупные предприятия. Также эксперт уверен, что новогоднюю премию могут себе позволить владельцы финансовых компаний и ритейлеров.

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