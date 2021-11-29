Экономист Беликов: почти 30 кредитных организаций прекратят свою деятельность в 2022 году

Москва, 29 ноября. Российские кредитные организации могут прекратить свою деятельность в течение года. Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что такая участь ожидает до 29 банков.

Причинами могут стать отзыв лицензии государством, добровольное аннулирование лицензии самой кредитной организацией, слияние нескольких банков или поглощение одного другим. При этом специалисты не уточняют соотношение причин, по которым банки могут уйти с рынка.

Угроза стоит перед организациями с низким рейтингом кредитоспособности. Из-за невысокого показателя банк не может выполнять текущие обязательства, передает газета «Известия».

«Этот кластер включает около 49% от общего числа оцененных кредитных организаций, то есть статистически является наиболее населенным», — пояснил Беликов.

Недавно Центральный банк России отозвал лицензию Коммерческого банка «Спутник». Причиной стало то, что организация была вовлечена в сомнительные валютные операции.