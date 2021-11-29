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Российские теннисисты вышли в плей-офф Кубка Дэвиса

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 04:24
Спорт
Российские теннисисты вышли в плей-офф Кубка Дэвиса
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Мадрид, 29 ноября. Россияне Андрей Рублев и Аслан Карацев победили пару испанских теннисистов — Фелисиано Лопеса и Марселя Гранольерса в матче группового этапа Кубка Дэвиса и вышли в четвертьфинал турнира.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу спортсменов из России. В матчах одиночного разряда Рублев проиграл Лопесу (1-2), а Даниил Медведев переиграл Пабло Карреньо-Бусту (2-0). В рамках группового этапа российские теннисисты без проблем прошли эквадорцев (3-0).

Россия заняла первое место в группе А и в четвертьфинале 2 декабря встретится со шведами. Скандинавская команда по итогам группового этапа расположилась на второй строчке в группе В. Матч пройдет в Мадриде, начало встречи в 18:00 по московскому времени.

Недавно Ассоциация-теннисистов профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг. Даниил Медведев продолжает удерживать вторую строчку в списке. Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович.

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рублев теннис сборная россии четвертьфинал кубок дэвиса Карацев
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