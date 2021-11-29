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Superjob: работодатели чаще всего требуют QR-код при наборе медперсонала

Общество
Superjob: работодатели чаще всего требуют QR-код при наборе медперсонала
 /  Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Больше всего требований к наличию QR-кода у соискателей присутствует в вакансиях медицинского персонала, при наборе сотрудников общепита и ретейла. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Анализ проводился по всем российским регионам. Вывод был сделан на основе обработки 1,1 млн вакансий и 3 млн резюме. По результатам исследований выяснилось, что каждая сотая вакансия требует наличие прививки от коронавируса.

«Вакансий в целом по стране, содержащих пункт о необходимости наличия сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, в ноябре — 1,2%», — говорится в отчете.

Согласно опросу сервиса, 15,9% соискателей уже поставили в своих резюме отметку о прохождении вакцинации. При этом 3% указали статус готовности к прохождению процедуры. Однако не все граждане разделяют идею о ведении QR-кодов. В Екатеринбурге состоялся небольшой согласованный пикет против этой инициативы, пишет RT.

Недавно депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сделать различия в QR-кодах взрослых и детей. Это, по его словам, связано с особенностями детского иммунитета.

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