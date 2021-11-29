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Аналитики ВШЭ предложили ввести понятие «якорной бедности» в России

Экономика
Аналитики ВШЭ предложили ввести понятие «якорной бедности» в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 ноября. Введение понятия «якорной бедности» позволит объективно оценивать уровень благосостояния россиян, считают аналитики Института социальной политики ВШЭ.

Сейчас оценка благосостояния населения во многом зависит от методики. С начала текущего года методика, по которой Росстат определяет показатель прожиточного минимума, и, соответственно, сам уровень бедности, изменились. Все это мешает оценить достижение национальной цели по сокращению бедности в стране в два раза к 2030 году по сравнению с 2017 году, пишет «Прайм».

«Преодолеть данный барьер возможно за счет введения понятия "якорная бедность", когда потребительский стандарт, положенный в основу определения прожиточного минимума, "ставится на якорь", а его стоимость для целей мониторинга прогресса в сокращении бедности ежегодно индексируется на индекс потребительских цен», — говорится в докладе о социальном самочувствии населения за три первых квартала 2021 года.

Аналитики ВШЭ считают, что введение понятия «якорной бедности» повысит эффективность мониторинга достижения национальных целей развития. Вместе с этим авторы доклада отметили, что текущие оценки Росстата вызывают ряд вопросов.

Российские власти в скором времени откажутся от использования понятия «уровня бедности». Вместо этого в статистике будет указываться «граница бедности».

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росстат бедность благосостояние вшэ
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