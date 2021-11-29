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Врач Комаровский: появление «Омикрона» спровоцирует новую волну обвинений от антиваксеров

Общество
Врач Комаровский: появление «Омикрона» спровоцирует новую волну обвинений от антиваксеров
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Киев, 29 ноября. Новый штамм коронавируса «Омикрон» на днях был выявлен в разных государствах по всему миру. Ситуацию вокруг его распространения прокомментировал известный врач-педиатр Евгений Комаровский.

На данный момент с точностью сказать, какие из существующих вакцин защищают от нового варианта коронавируса, нельзя. Однако уверенность может появиться в ближайшие пару недель, специалисты активно прорабатывают этот вопрос, рассказал Комаровский в эфире канала Украина 24.

«Омикрон — новый штамм, который не исследован», — акцентировал внимание доктор.

При этом специалист подчеркнул, что появление штамма может спровоцировать очередную волну обвинений со стороны антиваксеров. Стоит ожидать, что в ближайшее время они начнут заявлять о неэффективности существующих препаратов из-за изменчивости вируса.

Недавно врач предостерег от самолечения в домашних условиях. По его словам, нельзя самостоятельно назначать себе лекарства и антибиотики при вирусных инфекциях.

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вакцина комаровский омикрон
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