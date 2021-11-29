Реакция девушки на появление чужого кота в своей квартире рассмешила пользователей TikTok

Вашингтон, 29 ноября. Появление животных в доме способно вызвать разные эмоции. Но хозяйка одной из квартир явно не ожидала застать в своей комнате соседского кота.

Откуда пришел пушистый сосед, неизвестно. Кот, судя по всему домашний, так как при нем был ошейник. Но питомец явно не чувствовал какого-либо смущения. Чего не сказать об авторе видео. Девушка поинтересовалась у мурлыки, может ли она ему помочь, пишет «Ридус».

«Это не твой дом, чем я могу тебе помочь? Ты тут не живешь! Ты можешь уйти из моей комнаты?» — поинтересовалась хозяйка помещения.

Видео получило название «Кот соседей каким-то образом оказался у меня в квартире». Ролик набрал в TikTok более 1,7 миллиона просмотров. Реакция девушки на появление пушистого соседа развеселила пользователей соцсети.

«Лол, почему он смотрит на тебя так, словно это ты у него дома?» — поинтересовались в комментариях.

«Теперь это его комната», — констатировал другой пользователь.

Нестандартное поведение кошек часто вызывает умиление и смех. Пользователи Instagram пришли в восторг от пушистого, который беззаботно катался с детской горки. Такому способу развлечь себя позавидовали многие комментаторы.