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Депутаты Госдумы предложили наказывать должностные лица за незаконные штрафы водителей

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 03:35
Общество
Депутаты Госдумы предложили наказывать должностные лица за незаконные штрафы водителей
пресс-служба администрации Краснодара

Москва, 29 ноября. Незаконное привлечение российских водителей к уголовной ответственности может грозить должностными лицам штрафом. Соответствующий законопроект отправили на рассмотрение Правительства РФ депутаты Государственной думы.

Его авторами являются депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев. Исходя из пояснительной записки к проекту, в России участились случаи, когда водители получают постановление о правонарушениях, которые они не совершали. Депутаты подчеркнули, что штрафы выписываются даже при очевидных признаках отсутствия вины автовладельцев, поскольку многие не прибегают к обжалованию таких штрафов в суде, передают «Известия».

«В настоящее время обжалуется лишь около 10% всех неправомерных административных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить такой штраф, чем тратить время и силы на разбирательства. Следует отметить, что в КоАП РФ отсутствует административная ответственность должностных лиц за неправомерные, незаконные постановления об административных правонарушениях», — следует из документа.

Помимо этого, с 1 июня следующего года сотрудники ГИБДД получат новые полномочия для выписывания штрафов. Так, для этого они смогут использовать материалы мобильного приложения.

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