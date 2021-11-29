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Вильфанд: Европейскую часть России ожидают морозы до минус 20 градусов
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Вильфанд: Европейскую часть России ожидают морозы до минус 20 градусов

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 03:33
Общество
Вильфанд: Европейскую часть России ожидают морозы до минус 20 градусов
Владислав Минин

Москва, 29 ноября. Низкие температуры, сменяемые оттепелью, будут наблюдаться в Европейской части России этой зимой. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Изменчивость погодных условий будет достаточно заметной. Сильные морозы начнет сменять плюсовая температура и наоборот, передает слова специалиста РИА Новости.

«Это значит, что будет неоднородность — значительные морозы и значительные потепления», — пояснил синоптик.

Настоящий сибирский холод, который придет в Европу, будет связан с индексами североатлантического колебания. При этом возможны вторжения воздушных масс с юга. Это определит теплую погоду.

Недавно синоптик пообещал Москве и Санкт-Петербургу более 11 оттепелей за сезон. По его словам, неоднородная погода может наблюдаться и по всей России.

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