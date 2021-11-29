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Испытания нового ракетоносца Ту-160М могут пройти в 2021 году

Армия
Испытания нового ракетоносца Ту-160М могут пройти в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М до конца года может впервые выйти на взлетно-посадочную полосу Казанского авиационного завода им. Горбунова.

Работы по сборке самолета полностью закончены, он уже стоит в ангаре, уточнили источник ТАСС в авиастроительной отрасли. До конца года судно совершит свою первую пробежку по взлетно-посадочной полосе, однако сам полет не планируется.

«Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», — пояснил собеседник агентства.

Дата испытаний ракетоносца пока не утверждена. Она будет зависеть от руководства, которое будет присутствовать на мероприятии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Боевую машину пехоты на базе платформы «Бумеранг» опробуют в рамках государственных испытаний в следующем году. Маневры запланированы на весенний период.

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