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Зрители CNN посоветовали Путину «не умереть со смеху» после репортажа телеканала о России

Политика
Зрители CNN посоветовали Путину «не умереть со смеху» после репортажа телеканала о России
ITAR-TASS  /  Дружинин Алексей

Вашингтон, 29 ноября. Американские зрители оценили репортаж CNN про «готовящееся нападение» России на Украину. По их словам, у президента РФ один план после таких заявлений — не умереть со смеху.

Телевидение США не перестает запугивать население страны бездоказательной информацией о русских войсках, которые якобы находятся на украинской границе. Источником данных при этом являются анонимные ролики в интернете и безымянные эксперты. Одним из распространителей баек стал телеканал CNN.

Однако выяснилось, что сами граждане США не воспринимают эти сведения серьезно. В комментариях под репортажем они указали на абсурдность обвинений и высмеяли журналистов за непрофессионализм. Пользователи заметили, что Москва всегда будет виноватой. Даже в том случае, если ничего не будет делать.

«План Путина для Украины — ничего не делать и не умереть со смеху», — иронично отметили зрители.

Комментаторы пришли к выводу, что Вашингтон должен заниматься собственными делами, а не вмешиваться в суверенитет других государств. Один из пользователей выразил сожаление, что президент США Джо Байден непоследователен в своих выступлениях и не имеет собственного мнения. По его словам, хребет американского лидера напоминает «позвоночник мармеладного медведя».

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва не собирается нападать на другие государства. Передвижение войск осуществляется только на территории РФ, что не должно волновать соседей.

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