Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Ленобласти

Кингисепп, 29 ноября. Столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни четырех человек в Ленинградской области.

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кингисеппском районе региона. Согласно предварительным данным, ДТП случилось в результате выезда легковушки на встречную полосу движения, передает РЕН ТВ.

В результате столкновения четыре человека погибли на месте. Ими оказались пассажиры и водитель автомобиля. Сообщается также, что мужчина, управлявший грузовиком, был госпитализирован. В настоящий момент все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще одно крупное ДТП произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате аварии с участием трех автомобилей одна из машин вылетела на тротуар, пешеходы при этом не пострадали.