Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 03:18
03:17
Политика
Зрители CNN посоветовали Путину «не умереть со смеху» после репортажа телеканала о России
03:12
Происшествия
Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Ленобласти
03:06
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Новосибирске
02:53
Общество
Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой
02:49
Общество
Коммунальщики подрезали деревья ковшом экскаватора в Комсомольске-на-Амуре
02:37
Общество
ООН: взаимная сертификация вакцин между Россией и ЕС поможет восстановиться сфере туризма
02:31
Общество
Главный инфекционист США Фаучи назвал ревакцинацию надежной защитой от омикрон-штамма
02:18
Общество
ООН: восстановление мирового туризма после пандемии ожидается к 2023 году
02:11
Общество
ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут иметь повышенную уязвимость перед штаммом «Омикрон»
02:10
Политика
Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины
Все новости

Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой

Общество
Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елизавета Акимова

Москва, 29 ноября. Плохое освещение и мало количество солнечного света негативно влияет на глаза и может вызвать головную боль. Такое заявление сделала врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

В пасмурную погоду часто появляется сонливость и постоянное желание находиться в постели. По словам специалиста, на усталость влияет именно восприятие действительности глазами, передает радио Sputnik.

«То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать», — уточнила Лещенко.

На работе, когда приходится быть бодрым и активным в любое время года, люди нередко чешут и трут глаза. Это, как заметила эксперт, способно привести к головной боли. Избежать негативных последствий поздней осени и ранней зимы можно с помощью освещения. Врач советует включать свет не по часам, а по ситуации.

«Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам», – объяснила Лещенко.

Некоторые специалисты уверены, что сонливость — это признак депрессии. Особенно часто она развивается тогда, когда день становится короче ночи.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой
осень сонливость головная боль
Комментировать