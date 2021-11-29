Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой

Москва, 29 ноября. Плохое освещение и мало количество солнечного света негативно влияет на глаза и может вызвать головную боль. Такое заявление сделала врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

В пасмурную погоду часто появляется сонливость и постоянное желание находиться в постели. По словам специалиста, на усталость влияет именно восприятие действительности глазами, передает радио Sputnik.

«То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать», — уточнила Лещенко.

На работе, когда приходится быть бодрым и активным в любое время года, люди нередко чешут и трут глаза. Это, как заметила эксперт, способно привести к головной боли. Избежать негативных последствий поздней осени и ранней зимы можно с помощью освещения. Врач советует включать свет не по часам, а по ситуации.

«Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам», – объяснила Лещенко.

Некоторые специалисты уверены, что сонливость — это признак депрессии. Особенно часто она развивается тогда, когда день становится короче ночи.