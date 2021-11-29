Коммунальщики подрезали деревья ковшом экскаватора в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 29 ноября. Жители Комсомольска-на-Амуре в минувшие выходные стали свидетелями необычного зрелища. Городские рабочие решили подрезать деревья с помощью ковша экскаватора.

Инцидент произошел в одном из дворов по улице Ленина. В местных пабликах активно обсуждали инновационный подход к подрезке деревьев. Некоторые даже пошутили, что за суровой профессией экскаваторщика скрывается творческий ландшафтный дизайнер.

«Экскаваторщик (в душе ландшафтный дизайнер) аккуратно отсек ветки, а потом завалил ствол», — отметил один из очевидцев.

Такой способ подрезки деревьев не был импровизацией рабочих, а предлагался вполне официально. Форму дерева решили подкорректировать, поскольку оно мешало работам на водоводе. Экскаватор был задействован вместо автовышки.

Вместе с этим в теплицах Нового Уренгоя зацвели деревья лимона. Цитрусовые деревья приехали туда ровно 30 лет назад с территории Узбекистана.