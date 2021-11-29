ООН: взаимная сертификация вакцин между Россией и ЕС поможет восстановиться сфере туризма

Москва, 29 ноября. Туристическая сфера восстановится значительно быстрее, если РФ и ЕС взаимно признают сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом заявил генсек Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

Он подчеркнул, что ВТООН отстаивает инклюзивную и недискриминационную политику туризма. Пололикашвили указал на важность получения прививки против коронавирусной инфекции в восстановлении туризма, пишет ТАСС.

«Ослабление ограничений на поездки для вакцинированных путешественников и признание различных вакцин поспособствовали повышению доверия потребителей к путешествиям», — сообщил Пололикашвили.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о позитивных итогах переговоров по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 между РФ и ЕС. По его словам, диалог между Москвой и Брюсселем продолжается.