Главный инфекционист США Фаучи назвал ревакцинацию надежной защитой от омикрон-штамма

Вашингтон, 29 ноября. Существующие вакцины от COVID-19 могут обеспечить определенную степень защиты от тяжелых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.

Американский президент Джо Байден 29 ноября выступит с заявлением о ситуации с новым штаммом коронавируса «Омикрон». В связи с этим глава государства провел встречу с главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и представителями Белого дома.

Инфекционист рассказал президенту о последних событиях, связанных с новой мутацией коронавируса. Однако он отметил, что более конкретные данные по этому поводу станут известны как минимум через две недели.

«Фаучи сообщил президенту, что, хотя потребуется еще около двух недель, чтобы получить более точную информацию о заразности, степени тяжести и других особенностях этого штамма, он продолжает считать, что существующие вакцины, по всей видимости, обеспечат определенную степень защиты от тяжелых случаев (омикрон-штамма) COVID», — заявили в админстрации президента США.

Некоторые люди могут обладать повышенной степенью защиты от заражения «Омикроном». По словам Фаучи, речь идет о полностью привитых людях, которые прошли ревакцинацию.

Великобритания 29 ноября соберет экстренное заседание в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса. Участие во встречи примут министры здравоохранения стран G7.