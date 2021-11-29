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ООН: восстановление мирового туризма после пандемии ожидается к 2023 году

Общество
ООН: восстановление мирового туризма после пандемии ожидается к 2023 году
pexels.com  /  Alexandr

Нью-Йорк, 29 ноября. Мировой туризм сможет вернуться к допандемийным показателям к 2023 году. Такое заявление сделал генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ВТООН) Зураб Пололикашвили.

На данный момент группа экспертов ВТОООН прогнозирует очень позитивный подъем. Причиной станет высокий отложенный спрос на поездки во втором и третьем кварталах 2022 года, обратил внимание специалист в интервью ТАСС.

«Мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна», — заметил Пололикашвили.

Эксперт проанализировал мнение своих коллег и пришел к выводу, что возрождение туризма произойдет не ранее 2023 года. Возможно, возвращение к уровню 2019 года будет наблюдаться еще позже.

Добиться высоких результатов можно, если соблюдать несколько условий. Так, распределение вакцин должно происходить по-честному, охватывая весь мир. Значение будет иметь и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении.

Недавно Минстрой России разработал проект государственной программы «Развитие туризма». Реализация должна начаться с 1 января 2022 года.

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