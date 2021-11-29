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Политика
Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины
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Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины

Политика
Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины
facebook.com  /  Пресс-служба Генштаба ВСУ

Киев, 29 ноября. Российская армия в случае реальных боевых столкновений сразу же начнет отступать, заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Недзельский. Свое мнение он выразил без соответствующей аргументации.

Недзельский отметил, что Украина будет «защищать свой дом» в случае нападения других государств. И он уверен, что в этом противостоянии якобы поучаствует Россия, которая, правда «почти сразу же сбежит» с поля боя.

«Болтовня о "русском солдате", "русском Ваньке" — это говорильня», — заявил Недзельский в эфире YouTube-канала «Апостроф».

Однако воинственные заявления раздаются только из уст украинских властей. В Кремле неоднократно говорили, что Россия не ведет агрессивных действий и не строит военных планов против других государств. На фоне этого антироссийские настроения на Украине обретают все более провокационный характер. Так, некоторые политики призывают то взорвать Крымский мост, то устроить Москве «новый Перл-Харбор».

При этом хвастовство Киева своей военной подготовкой происходит на фоне слабого текущего состояния ВСУ. Недавно корреспондент Дэвид Экс в статье для журнала Forbes заявил, что украинская армия может сражаться только в войне низкой интенсивности и в противостоянии с РФ ей не стоит рассчитывать на победу.

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украина война недзельский
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