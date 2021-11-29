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Издание Daily Express признало свеклу «суперпродуктом» для снижения давления

Общество
Издание Daily Express признало свеклу «суперпродуктом» для снижения давления
pixabay.com  /  James_Maynard

Лондон, 29 ноября. Самым эффективным способом снижения давления при гипертонии является диета с использованием свеклы. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В публикации указано, что состав рациона может оказывать существенное влияние на артериальное давление. Среди таких продуктов авторы выделяют жирную и соленую пищу. Однако включение в рацион свеклы может укрепить здоровье сердца и сократить вероятность серьезных осложнений, пишет ИноСМИ.

Микроэлементы, содержащиеся в свекле, очень полезны для организма из-за нитратов, которые расслабляют сосуды и снижают давление. Из этого овоща можно выжимать сок, нарезать в салат, добавлять в смузи или ризотто. За эти качества и универсальность авторы статьи окрестили корнеплод «суперпродуктом».

В то же время, по мнению диетолога Индиры Гималтдиновой, худеющим необходимо вычеркнуть из рациона картофель, свеклу и кукурузу. Специалист подчеркнула, что при диете стоит ориентироваться не на калорийность, а на гликемический индекс.

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гипертония давление свекла
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