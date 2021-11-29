Рига, 29 ноября. Эскалации ситуации на российско-украинской границе быть не должно. Такое заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Глава правительства добавил, что такую информацию ЕС и НАТО должны донести до Москвы. Он также отметил, что ситуация на рубеже двух стран «напряжена» не меньше, чем на польско-белорусской границе.

«В случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Киевские власти вместе с западными коллегами неустанно повторяют свою «обеспокоенность стягиванием» российских сил к границе с Украиной. Однако РФ поставила точку в этом вопросе, заявив, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Этот факт не должен никого волновать.

Заявления об «агрессии России» возникают на фоне увеличения военной активности НАТО в Черном море. США пытаются создать группировку войск у российских границ, чтобы добиться военного освоения Украины.