Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 03:17
03:17
Политика
Зрители CNN посоветовали Путину «не умереть со смеху» после репортажа телеканала о России
03:12
Происшествия
Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Ленобласти
03:06
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Новосибирске
02:53
Общество
Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой
02:49
Общество
Коммунальщики подрезали деревья ковшом экскаватора в Комсомольске-на-Амуре
02:37
Общество
ООН: взаимная сертификация вакцин между Россией и ЕС поможет восстановиться сфере туризма
02:31
Общество
Главный инфекционист США Фаучи назвал ревакцинацию надежной защитой от омикрон-штамма
02:18
Общество
ООН: восстановление мирового туризма после пандемии ожидается к 2023 году
02:11
Общество
ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут иметь повышенную уязвимость перед штаммом «Омикрон»
02:10
Политика
Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины
Все новости

Премьер Латвии Кариньш призвал ЕС и НАТО контролировать ситуацию на границе Украины

Политика
Премьер Латвии Кариньш призвал ЕС и НАТО контролировать ситуацию на границе Украины
ТАСС  /  TOMS KALNINS

Рига, 29 ноября. Эскалации ситуации на российско-украинской границе быть не должно. Такое заявление сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Глава правительства добавил, что такую информацию ЕС и НАТО должны донести до Москвы. Он также отметил, что ситуация на рубеже двух стран «напряжена» не меньше, чем на польско-белорусской границе.

«В случае эскалации ожидаются очень четкие последствия», — сказал Кариньш на пресс-конференции в Риге после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Киевские власти вместе с западными коллегами неустанно повторяют свою «обеспокоенность стягиванием» российских сил к границе с Украиной. Однако РФ поставила точку в этом вопросе, заявив, что Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Этот факт не должен никого волновать.

Заявления об «агрессии России» возникают на фоне увеличения военной активности НАТО в Черном море. США пытаются создать группировку войск у российских границ, чтобы добиться военного освоения Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Латвии Кариньш призвал ЕС и НАТО контролировать ситуацию на границе Украины
Латвия нато кариньш
Комментировать