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Психолог Синарев дал практические советы для бодрого пробуждения в холодное время года

Общество
Психолог Синарев дал практические советы для бодрого пробуждения в холодное время года
pxhere.com

Москва, 29 ноября. Настроение и состояние во время пробуждения влияют на продуктивность человека на протяжении дня. Как облегчить подъем по утрам, когда за окном темно и холодно, рассказал психолог Дмитрий Синарев.

Резкие подъемы с кровати не оказывают положительного влияния на психику. Как только человек проснулся, следует немного полежать с закрытыми глазами и пожелать себе доброго утра, пишет «Прайм».

«Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы провентилировать легкие, пошевелите пальцами рук и ног, потянитесь от души, как в детстве», — добавил психолог Синарев.

Дополнительно можно вспомнить моменты, которые приводят человека в состояние умиротворения и придают внутреннюю силу и уверенность. Это может быть визуализация близкого или музыкальное произведение, заключил эксперт.

Человеку следует наладить режим сна, чтобы не допустить проблем со здоровьем. Из-за нерегулярного сна есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Взрослым рекомендуется спать по 6,5-7,5 часов в сутки.

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