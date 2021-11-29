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Градский перед смертью назвал имя лучшего участника десятого сезона «Голоса»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 02:41
Шоу-бизнес
Градский перед смертью назвал имя лучшего участника десятого сезона «Голоса»
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 29 ноября. Певец и композитор Александр Градский несмотря на плохое самочувствие продолжал сниматься в десятом сезоне «Гoлoса». Незадолго до смерти он успел назвать имя своего фаворита на шоу.

Очередной выпуск «Гoлoса» вышел в минувшую пятницу. Во время эфира Градский озвучил наставление своему подопечному Роману Графову, который исполнил композицию «Опять мы здесь».

Градский пришел в восторг от выступления 30-летнего артиста. В связи с этим композитор произнес слова, которые могут стать судьбоносными для Графова и привести его к победе на шоу.

«Для Романа это была очень тяжелая работа. Он второй человек после меня, который это вообще смог спеть. Графов Роман остается», — заявил наставник.

Градский перед смертью назвал имя лучшего участника десятого сезона «Голоса»
PrScr YouTube / Голос / The Voice Russia

Внимательные зрители уже тогда заметили проблемы со здоровьем у Градского. Он едва держал микрофон и тихо говорил, склонив голову набок. Артиста госпитализировали 26 ноября с симптомами инсульта, а уже 28 ноября он скончался. Композитору было 72 года.

Смерть Градского стала потрясением для многих артистов российской эстрады. Певица Алла Пугачева, комментируя трагедию, пообещала помнить композитора до конца своей жизни.

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