Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 03:17
03:12
Происшествия
Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Ленобласти
03:06
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Новосибирске
02:53
Общество
Врач-офтальмолог Лещенко связала головную боль осенью с пасмурной погодой
02:49
Общество
Коммунальщики подрезали деревья ковшом экскаватора в Комсомольске-на-Амуре
02:37
Общество
ООН: взаимная сертификация вакцин между Россией и ЕС поможет восстановиться сфере туризма
02:31
Общество
Главный инфекционист США Фаучи назвал ревакцинацию надежной защитой от омикрон-штамма
02:18
Общество
ООН: восстановление мирового туризма после пандемии ожидается к 2023 году
02:11
Общество
ВОЗ: переболевшие COVID-19 могут иметь повышенную уязвимость перед штаммом «Омикрон»
02:10
Политика
Полковник запаса ВСУ Недзельский захотел «погнать русского Ваньку» с территории Украины
02:03
Общество
Издание Daily Express признало свеклу «суперпродуктом» для снижения давления
Все новости

Боярский заявил об отсутствии чемпионской интриги в РПЛ после победы «Зенита» над ЦСКА

Спорт
Боярский заявил об отсутствии чемпионской интриги в РПЛ после победы «Зенита» над ЦСКА
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Захарчук

Санкт-Петербург, 29 ноября. Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился своими впечатлениями о победном матче «Зенита» в Москве против ЦСКА. По его словам, у петербуржцев нет конкурентов в борьбе за золото Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Сам матч проходил в весьма умеренном темпе и не являлся показательным выступлением. Однако «при неэффектной игре есть очень эффектный результат», сказал Боярский.

«"Зенит" не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», — приводит слова артиста издание «Спорт-Экспресс».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак в послематчевом интервью заявил, что недоволен качеством игры своих подопечных. По его словам, было создано много моментов для реализации пространства, однако использовать этот фактор удалось только в концовке игры.

Центральный матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2:0. Голами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Боярский заявил об отсутствии чемпионской интриги в РПЛ после победы «Зенита» над ЦСКА
футбол Зенит цска боярский рпл
Комментировать