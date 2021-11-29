Боярский заявил об отсутствии чемпионской интриги в РПЛ после победы «Зенита» над ЦСКА

Санкт-Петербург, 29 ноября. Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился своими впечатлениями о победном матче «Зенита» в Москве против ЦСКА. По его словам, у петербуржцев нет конкурентов в борьбе за золото Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Сам матч проходил в весьма умеренном темпе и не являлся показательным выступлением. Однако «при неэффектной игре есть очень эффектный результат», сказал Боярский.

«"Зенит" не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», — приводит слова артиста издание «Спорт-Экспресс».

Главный тренер петербургской команды Сергей Семак в послематчевом интервью заявил, что недоволен качеством игры своих подопечных. По его словам, было создано много моментов для реализации пространства, однако использовать этот фактор удалось только в концовке игры.

Центральный матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2:0. Голами отметились Клаудиньо и Андрей Мостовой.