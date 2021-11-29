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Актер Голдинг: цвет кожи не должен стать главным фактором при выборе нового Джеймса Бонда

Общество
Актер Голдинг: цвет кожи не должен стать главным фактором при выборе нового Джеймса Бонда
EPA/ТАСС  /  Ian West

Лондон, 29 ноября. Актер Дэниел Крейг официально попрощался с ролью Джеймса Бонда. Что бы следовало учитывать создателям следующих лент при выборе артиста, рассказал звезда фильма «Безумно богатые азиаты» Генри Голдинг.

Сейчас многие гадают, кто станет следующим агентом 007. В числе претендентов оказались Идрис Эльба, Том Харди, Ричард Мэдден и Генри Голдинг. Последний поддерживают идею, что следующего Бонда должен сыграть цветной актер, но это не должно быть решающим фактором.

«Это вообще не должно быть фактором. Я думаю, что Бонд олицетворяет то, на чем мы все вроде как выросли. И это человек солидный, человек со стоическими качествами, защитник и чувствительная сторона. Так что на самом деле разговоры о том, чтобы о был разнообразным, это здорово и все такое, но я думаю, что вы должны отдать должое исходному материалу», — заявил Голдинг в эфире RadioTimes.com.

Последняя лента бондианы «Не время умирать» стала наиболеее кассовой среди голливудских фильмов в 2021 году. Картина о спецагенте 007 собрала более 733 миллионов долларов. Отметку в 700 миллионов пока не удалось преодолеть ни одной ленте.

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