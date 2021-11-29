Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19

Москва, 29 ноября. Пациенты, перенесшие COVID-19, нередко сталкиваются с различными последствиями. К ним также относятся кожные заболевания и выпадение волос, рассказал российский дерматовенеролог Николай Потекаев.

Он является соавтором первого в мире подробного классификатора подобных проявлений коронавируса. На его создание Потекаева вдохновил атлас, созданный дерматологами из Испании. Последний представляет собой неструктурированную подборку фотографий. По словам специалиста, всего существуют семь групп поражений кожи после COVID-19, передают «Известия».

«Первая — это ангииты. При коронавирусной инфекции поражение сосудов является одним из ключевых и важных механизмов патологического процесса, отсюда тромбозы и другие сосудистые патологии. Вторая группа — это кореподобная сыпь. Она начинается так же, как и корь, сверху вниз и в целом очень похожа на нее по проявлениям», — сообщил Потекаев.

Помимо этого, он сообщил о папуло-везикулезных высыпаниях, крапивнице и токсикодермии, а также о поражениях кожи, вызванных внешними факторами. Более того, по словам Потекаева, существует и восьмая группа постковидных заболеваний, а именно выпадение волос. На данный момент оно встречается примерно у 40% переболевших.

Исследованием постковидного синдрома также занимаются петербургские ученые. В городе открыли первый в мире Центр по изучению последствий COVID-19 на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.