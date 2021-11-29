Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 01:44
01:39
Общество
Сильные осадки в виде дождя и снега придут в Приморье 30 ноября
01:29
Общество
Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19
01:27
Общество
Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском
01:11
Армия
Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года
01:06
Общество
Онколог Ибрагимов: физические нагрузки могут помочь снизить риск возникновения рака
01:01
Экономика
ФоРГО: Москва и ЯНАО стали наиболее социально-экономически развитыми регионами России
00:59
Экономика
Исследователи НИУ ВШЭ оценили причины слабого роста доходов россиян
00:47
Общество
Искусственный интеллект может начать проводить психоанализ россиян по соцсетям
00:41
Общество
Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»
00:28
Общество
Министры здравоохранения стран G7 проведут экстренное совещание из-за омикрон-штамма
Все новости

Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 01:29
Общество
Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Пациенты, перенесшие COVID-19, нередко сталкиваются с различными последствиями. К ним также относятся кожные заболевания и выпадение волос, рассказал российский дерматовенеролог Николай Потекаев.

Он является соавтором первого в мире подробного классификатора подобных проявлений коронавируса. На его создание Потекаева вдохновил атлас, созданный дерматологами из Испании. Последний представляет собой неструктурированную подборку фотографий. По словам специалиста, всего существуют семь групп поражений кожи после COVID-19, передают «Известия».

«Первая — это ангииты. При коронавирусной инфекции поражение сосудов является одним из ключевых и важных механизмов патологического процесса, отсюда тромбозы и другие сосудистые патологии. Вторая группа — это кореподобная сыпь. Она начинается так же, как и корь, сверху вниз и в целом очень похожа на нее по проявлениям», — сообщил Потекаев.

Помимо этого, он сообщил о папуло-везикулезных высыпаниях, крапивнице и токсикодермии, а также о поражениях кожи, вызванных внешними факторами. Более того, по словам Потекаева, существует и восьмая группа постковидных заболеваний, а именно выпадение волос. На данный момент оно встречается примерно у 40% переболевших.

Исследованием постковидного синдрома также занимаются петербургские ученые. В городе открыли первый в мире Центр по изучению последствий COVID-19 на базе Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19
болезни последствия алопеция коронавирус COVID-19 выпадение волос кожные заболевания
Комментировать