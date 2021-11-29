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Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском

Общество
Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 29 ноября. Композитор и певец Александр Градский ушел из жизни 28 ноября. Его смерть оказалась ударом для многих отечественных артистов.

Александра Градского оплакивают не только родственники и преданные поклонники, но и его звездные коллеги. Артисты делятся в социальных сетях совместными фотографиями, воспоминаниями. Среди них оказался и певец Дима Билан.

«На съемках Первого канала, столько лет рядом, всегда были как отец и сын. Бывало и ругались, и мирились, сидели вместе в одной гримерке, спорили, смеялись. Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушел в лучший мир», — отметил Билан.

Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском
Pr Scr instagram.com / @gagara1987

Лариса Долина отметила и талант умершего артиста. Градский не боялся экспериментов, а многие его песни поклонники разобрали на цитаты. Певица Лолита вспомнила, какие композитор давал ей мудрые советы относительно личной жизни.

«Мудрые советы, которые Вы давали на вашей кухне относительно моей личной жизни. Я пытаюсь им следовать. Спасибо за многое в моей жизни», — написала артистка.

Поклонники приносят цветы к ограде здания «Градский холл» в память о любимом композиторе. Соболезнования близким выразил Первый канал, с которым Александр Градский сотрудничал почти десять лет, пишет RT.

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смерть градский композитор
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