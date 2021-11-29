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Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года

Армия
Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Семь самолетов Л-410УВП-Е20 и девять ДА-42Т поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) России, заявил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Передача новых учебных самолетов будет осуществлена до конца текущего года. Уже сейчас в воинские части поставлено и отремонтировано свыше 50 авиадвигателей, отметил Юдин в беседе с «Красной Звездой».

«Отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, спланировано поставить до конца года 16 новых самолетов (семь единиц Л-410УВП-Е20, девять единиц ДА-42Т)», — заявил он.

Вместе с этим в 2021 году проведены работы по расширению ресурса парка двигателей самолетов Як-130. Это сделано для поддержания воздушных суден в исправном состоянии и обеспечения летного плана учебной подготовки курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Минобороны России ранее ознакомило с возможностями российских ВКС иностранных военных атташе. В рамках презентации гостям рассказали о современной структуре отечественной авиации и ее задачах.

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