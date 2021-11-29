Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года

Москва, 29 ноября. Семь самолетов Л-410УВП-Е20 и девять ДА-42Т поступят в Воздушно-космические силы (ВКС) России, заявил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Передача новых учебных самолетов будет осуществлена до конца текущего года. Уже сейчас в воинские части поставлено и отремонтировано свыше 50 авиадвигателей, отметил Юдин в беседе с «Красной Звездой».

«Отремонтировано и поставлено в воинские части более 50 авиадвигателей, спланировано поставить до конца года 16 новых самолетов (семь единиц Л-410УВП-Е20, девять единиц ДА-42Т)», — заявил он.

Вместе с этим в 2021 году проведены работы по расширению ресурса парка двигателей самолетов Як-130. Это сделано для поддержания воздушных суден в исправном состоянии и обеспечения летного плана учебной подготовки курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Минобороны России ранее ознакомило с возможностями российских ВКС иностранных военных атташе. В рамках презентации гостям рассказали о современной структуре отечественной авиации и ее задачах.