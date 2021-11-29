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ФоРГО: Москва и ЯНАО стали наиболее социально-экономически развитыми регионами России

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 01:01
Экономика
ФоРГО: Москва и ЯНАО стали наиболее социально-экономически развитыми регионами России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. Самими социально-экономически развитыми субъектами Российской Федерации в первом полугодии этого года являются Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Тюменская область. Соответствующие данные привели в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

В пятерку вошли также Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Санкт-Петербург. Специалисты назвали такой список логичным, однако не исключили перемен во втором полугодии на фоне вспышки пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Рейтинг является интегральным и объединяет данные экономического и социально-экономического рейтингов положения регионов России, ежеквартально публикуемые Фондом развития гражданского общества», — говорится в документе, которым располагает газета «Известия».

Согласно его тексту, исследование экспертной группы включало в себя два этапа — социально-экономический и экономический. Итоговый результат был сформирован, исходя их рейтингов средней заработной платы, прожиточного минимума, индекса промышленного производства и других факторов.

При этом, по словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, темп роста зарплат в РФ превысил отметку девять процентов. Это может свидетельствовать о разрыве соотношения оплаты труда в бюджетном и экономическом секторах.

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