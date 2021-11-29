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Исследователи НИУ ВШЭ оценили причины слабого роста доходов россиян

Экономика
Исследователи НИУ ВШЭ оценили причины слабого роста доходов россиян
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 29 ноября. Трудовые доходы в некорпоративном секторе снизились почти на 20% к допандемийному уровню. Это негативно сказалось на доходах всего населения, несмотря на рост зарплат и соцвыплат.

Реальные доходы населения по итогам первых шести месяцев 2021 года почти приблизились к допандемийному уровню, а по итогам третьего квартала даже превысили его. Однако в некорпоративном секторе после второго квартала текущего года они оказались на 18% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года».

Пандемия почти не затронула корпоративный сектор, о чем свидетельствует данные Росстата. Однако в некорпоративном секторе ситуация сложилась не так хорошо, передает РБК

«Согласно нашим оценкам, в данном сегменте экономики во втором квартале 2021 года в реальном выражении средний трудовой доход составил только 82% от уровня второго квартала 2019 года. На этот сегмент приходится как минимум 30% от всех занятых. Следовательно, именно падение трудовых доходов в некорпоративном сегменте тянет вниз реальные денежные доходы населения», — говорится в исследовании.

Некорпоративный сектор включает в себя граждан, которые располагают трудовым доходом, но не являются наемными работниками. В их числе самозанятые, индивидуальные предприниматели и занятые у частных лиц.

Скорость повышения заработной платы в России ранее оценил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, этот показатель в стране превышает 9%, что свидетельствует о разрыве в рамках соотношения оплаты труда в бюджетном секторе и экономическом.

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зарплата росстат доходы пандемия корпоративный сектор
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