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Искусственный интеллект может начать проводить психоанализ россиян по соцсетям

Общество
Искусственный интеллект может начать проводить психоанализ россиян по соцсетям
pixabay.com

Москва, 29 ноября. Искусственный интеллект могут задействовать для проведения психоанализа россиян в соцсетях для обеспечения безопасности граждан. Об этом свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Исследованием займутся специалисты ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова». Основной целью аналитического труда является составление психологического портрета граждан, исходя из профилей в социальных сетях. Грантодателем выступает Аналитический центр при Правительстве РФ.

Схему планируется применять для оценки состояния лиц, принимающих ключевые государственные или корпоративные решения. Кроме того, ее задействуют, чтобы предотвратить манипулятивное управление большими социальными группами.

«Такие проекты могут помочь в выявлении и своевременном реагировании на разжигание национальной розни, формирование групп смерти, вербовку или привлечение граждан к террористической деятельности»,— отметили в центре.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ИИ в столичных медучреждениях помогли поставить около 2,6 миллиона диагнозов. Градоначальник указал, что благодаря искусственному интеллекту работа врачей ускорилась в десять раз.

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