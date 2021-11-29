Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 01:43
01:43
Общество
Актер Голдинг: цвет кожи не должен стать главным фактором при выборе нового Джеймса Бонда
01:39
Общество
Сильные осадки в виде дождя и снега придут в Приморье 30 ноября
01:29
Общество
Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19
01:27
Общество
Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском
01:11
Армия
Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года
01:06
Общество
Онколог Ибрагимов: физические нагрузки могут помочь снизить риск возникновения рака
01:01
Экономика
ФоРГО: Москва и ЯНАО стали наиболее социально-экономически развитыми регионами России
00:59
Экономика
Исследователи НИУ ВШЭ оценили причины слабого роста доходов россиян
00:47
Общество
Искусственный интеллект может начать проводить психоанализ россиян по соцсетям
00:41
Общество
Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»
Все новости

Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 00:41
Общество
Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 29 ноября. Ревакцинацию от коронавируса после применения «Спутника V» можно проводить любой существующей вакциной. Однако уместнее будет использование «Спутника Лайт», рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист также подчеркнул, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V», передает ТАСС. Можно пользоваться и другими препаратами, однако эффект будет не такой заметный.

«Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин», — подчеркнул ученый.

Гинцбург добавил, что РКН-вакцины прекрасно справляются со старыми штаммами. При этом «Спутник V» дает хороший иммунный ответ всем вариантам коронавируса, включая «дельту».

Российская вакцина «Спутник V» стала первым созданным в мире препаратом от коронавируса. Теперь им прививаются жители различных государств. Недавно стало известно, более 100 млн человек за пределами РФ привились российской вакциной.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»
гинцбург Спутник V ревакцинация
Комментировать