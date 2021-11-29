Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»

Москва, 29 ноября. Ревакцинацию от коронавируса после применения «Спутника V» можно проводить любой существующей вакциной. Однако уместнее будет использование «Спутника Лайт», рассказал директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист также подчеркнул, что мРНК-вакцины, такие как Moderna или Pfizer, лучше бустировать «Спутником V», передает ТАСС. Можно пользоваться и другими препаратами, однако эффект будет не такой заметный.

«Эффективность "Спутника V" против дельта-штамма составляет по разным оценкам от 83% до 90%, что гораздо выше эффективности других вакцин», — подчеркнул ученый.

Гинцбург добавил, что РКН-вакцины прекрасно справляются со старыми штаммами. При этом «Спутник V» дает хороший иммунный ответ всем вариантам коронавируса, включая «дельту».

Российская вакцина «Спутник V» стала первым созданным в мире препаратом от коронавируса. Теперь им прививаются жители различных государств. Недавно стало известно, более 100 млн человек за пределами РФ привились российской вакциной.