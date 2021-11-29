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Тренер ЦСКА Березуцкий не исключил подписание Вагнера Лава

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 01:32
Спорт
Тренер ЦСКА Березуцкий не исключил подписание Вагнера Лава
wikipedia.org  /  Карбинов Анатолий / CC BY-SA 3.0

Москва, 29 ноября. Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий предположил, что клуб подпишет контракт с 37-летним бразильцем Вагнером Лавом.

Портал Transfermarkt недавно писал, что футболист может сменить клубную прописку и перебраться в стан армейцев. С июля прошлого года нападающий защищает цвета казахстанского «Кайрата», пишет RT.

«Такой вариант всегда есть. Мы хорошо знаем Вагнера, как он умеет играть и забивать. Он нам родной человек в этом клубе. Естественно, такая возможность существует всегда», — сказал Березуцкий.

Вагнер Лав защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также возвращался в клуб в 2013 году. В составе москвичей он трижды становился чемпионом России, а также шесть раз завоевывал Кубок России. В сезоне 2004/05 армейцы вместе с Вагнером Лавом впервые выиграли Кубок УЕФА.

Ранее состоялся центральный матч 16-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА. Победу одержали футболисты из Петербурга со счетом 2:0.

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