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Молодой человек выпал с балкона 16-го этажа и приземлился на прохожего в Петербурге

Происшествия
Молодой человек выпал с балкона 16-го этажа и приземлился на прохожего в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Санкт-Петербург, 29 ноября. Мужчина, находясь на балконе 16-го этажа, не удержал равновесие, выпал и приземлился на проходящего мимо человека. На место событий выехала бригада скорой помощи.

Происшествие случилось на улице Кораблестроителей. Упавший на прохожего мужчина вышел на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Точных данных о состоянии участников инцидента пока нет.

Недавно похожая ситуация произошла в Уфе. Там, из окна многоэтажного дома на улице Архитектора Калимуллина выпала женщина Трагический случай был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Полиция и экстренные службы выясняют причины и обстоятельства происшествия.

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