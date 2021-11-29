Овечкин забил 749-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

Роли, 29 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:2.

Встреча состоялась в городе Роли на «Пи-Эн-Си-Арене». В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Алексей Протас, Джон Карлсон и Дмитрий Орлов. Последний также записал на свой счет голевую передачу. За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.

Для капитана «Вашингтона» Овечкина эта шайба стала 749-й в НХЛ. Он продолжает погоню за рекордом легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки (894 гола). Ближайшая цель российского форварда — Яромир Ягр (766).

В предыдущем матче Овечкин оформил хет-трик и обошел двух хоккеистов в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» состоялся на стадионе «Капитал Уан-Арена» и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев, пишет RT.