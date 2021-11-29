Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 01:43
01:43
Общество
Актер Голдинг: цвет кожи не должен стать главным фактором при выборе нового Джеймса Бонда
01:39
Общество
Сильные осадки в виде дождя и снега придут в Приморье 30 ноября
01:29
Общество
Дерматовенеролог Потекаев сообщил о семи видах кожных осложнений после COVID-19
01:27
Общество
Российские артисты поделились воспоминаниями о покойном композиторе Градском
01:11
Армия
Российские ВКС получат 16 новых учебных самолетов до конца 2021 года
01:06
Общество
Онколог Ибрагимов: физические нагрузки могут помочь снизить риск возникновения рака
01:01
Экономика
ФоРГО: Москва и ЯНАО стали наиболее социально-экономически развитыми регионами России
00:59
Экономика
Исследователи НИУ ВШЭ оценили причины слабого роста доходов россиян
00:47
Общество
Искусственный интеллект может начать проводить психоанализ россиян по соцсетям
00:41
Общество
Гинцбург разрешил спор вокруг самого эффективного препарата для ревакцинации после «Спутника V»
Все новости

Овечкин забил 749-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 00:06
Спорт
Овечкин забил 749-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Global Look Press  /  John McCreary/Icon Sportswire vi/www.imago-images.de

Роли, 29 ноября. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась со счетом 4:2.

Встреча состоялась в городе Роли на «Пи-Эн-Си-Арене». В составе столичной команды заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Алексей Протас, Джон Карлсон и Дмитрий Орлов. Последний также записал на свой счет голевую передачу. За «Каролину» отличились Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.

Для капитана «Вашингтона» Овечкина эта шайба стала 749-й в НХЛ. Он продолжает погоню за рекордом легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки (894 гола). Ближайшая цель российского форварда — Яромир Ягр (766).

В предыдущем матче Овечкин оформил хет-трик и обошел двух хоккеистов в списке бомбардиров НХЛ всех времен. Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» состоялся на стадионе «Капитал Уан-Арена» и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев, пишет RT.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Овечкин забил 749-й гол в НХЛ и помог «Вашингтону» обыграть «Каролину»
хоккей нхл овечкин каролина
Комментировать