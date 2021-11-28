Сотрудники полиции проводят массовые задержания фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом»

Москва, 28 ноября. Болельщиков московского ЦСКА массово задерживают после матча с «Зенитом». Встреча 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:0.

По информации журналиста Василия Конова, после игры сотрудники полиции не выпустили болельщиков с их секторов на «ВЭБ Арене». В своем Telegram-канале он указал, что на протяжении примерно часа фанаты ждали, пока им разрешат уйти.

По предварительным данным, причиной задержания стало пиротехническое шоу в конце встречи. Фанаты армейского клуба зажгли несколько десятков файеров. Соответствущий ролик опубликовал Telegram-канал «Новости Околофутбола». Такие действия не понравились сотрудникам правоохранительных органов, которые приняли решение задержать участников «перфоманса», передает РЕН ТВ.

Матч ЦСКА — «Зенит» завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Клаудиньо и Андрей Мостовой.