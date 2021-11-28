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Меган Маркл услышала вопрос о цвете кожи своего сына от принца Чарльза

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 23:34
Шоу-бизнес
Меган Маркл услышала вопрос о цвете кожи своего сына от принца Чарльза
instagram.com  /  @sussexroyal

Лондон, 28 ноября. Меган Маркл имела в виду принца Чарльза, когда говорила о случаях расизма среди членов британской королевской семьи. Однако в Букингемском дворце не согласны с выдвинутыми обвинениями.

Скандальное заявление Маркл сделала в интервью Опре Уинфри. Она отметила, что родственники ее принца Гарри были обеспокоены цветом кожи ее тогда еще нерожденного сына Арчи. Маркл не стала уточнять, кто именно переживал по этому поводу.

В книге Кристофера Андерсена «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» говорится, что автором провокационного вопроса был принц Чарльз. Последний является отцом герцога Сассекского.

Меган Маркл услышала вопрос о цвете кожи своего сына от принца Чарльза
wikipedia.org / Mark Jones/CC BY 2.0

По словам автора книги, впервые принц Чарльз заговорил об этом еще перед помолвкой принца Гарри с Маркл. Он спросил у своей жены Камиллы Паркер-Боулз о внешности будущих внуков. Герцогиня Корнуолльская отметила, что наследники четы будут прекрасными, однако мнение принца Чарльза было немного иным.

«Ты не понимаешь. Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?» — возразил он.

Представители принца Уэльского уже дали опровержение этим словам. Они назвали их выдумкой, которая не заслуживает дальнейших обсуждений.

Скандальное интервью с герцогом и герцогиней Сассекскими вышло в начале марта текущего года. Однако недавно Уинфри удалила видео со своего YouTube-канала.

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