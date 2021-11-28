Канадскую госслужащую уволили с работы по расовому признаку

Оттава, 28 ноября. Чиновница из Канады Кэрри Бурассу была уволена с государственной должности после исследований ее родового древа. Об этом пишет газета New York Post.

Женщина занимала должность директора Института здоровья коренных народов. Бурассу утверждала, что является представителем канадских метисов.

Однако при подробном анализе ее генеалогического древа выяснилось, что женщина имеет русские, польские и чешские корни. Ее предки занимались фермерством. При выяснении этих обстоятельств чиновницу уволили с должности медицинского эксперта. Бурассу также лишили профессорского звания, пишет издание.

Еще одно абсурдное увольнение произошло в Оклахоме. Там шестерых учителей уволили за отказ носить медицинские маски из-за COVID-19. Соответствующее решение вынес окружной совет по образованию.