Родственники покойного Градского поборются за многомиллионное наследство артиста

Москва, 28 ноября. Смерть композитора Александра Градского стала потрясением как для зрителей, так и для его коллег. После себя артист оставил наследство, которое оценивается в несколько сотен миллионов рублей.

Градский обладал роскошной квартирой на Тверской улице в Москве. В его распоряжении был целый этаж, а один квадратный метр жилья оценивается почти в 600 тысяч рублей. По оценкам риелторов, она стоит более 200 миллионов рублей.

Пару лет назад композитор приобрел квартиру на Мосфильмовской улице. Не так давно он обустроил кухню-гостиную, площадь которой составляет около 30 «квадратов». Это не единственное наследство Градского. В его распоряжении был загородный дом с гигантским кинотеатром, автопарк и счета в банке.

Претендентов на имущество покойного композитора немало. Среди них супруга Марина Коташенко, семилетний сын Александр, трехлетний Иван, 40-летний Даниил, 35-летняя Мария. Чтобы избежать потенциальной войны за наследство, Градский составил завещание. Но, по мнению поклонников, родственники попытаются его оспорить.

Композитор ушел из жизни в ночь на 28 ноября. В последнее время он страдал от серьезных проблем со здоровьем. А 26 ноября он попал в больницу с подозрением на инсульт. Прощание с Александром Градским назначено на 1 декабря, пишет RT.