Ясновидящая Коллавини считает преждевременной смерть Градского

Москва, 28 ноября. Внезапная смерть рок-музыканта Александра Градского повергла в шок многих россиян. Как считает ясновидящая Мирослава Коллавини, сам композитор тоже не был готов уйти из жизни.

Градский скончался минувшей ночью в возрасте 72 лет. Причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Проблемы со здоровьем музыкант начал испытывать еще в сентябре, когда ему диагностировали COVID-19.

Ясновидящая Коллавини заинтересовалась дальнейшей судьбой Градского еще во время госпитализации артиста. Тогда она почувствовала спазм сосуда головного мозга. Это натолкнуло ее на мысль, что музыкант скончался в результате разрыва сосудов в голове.

«Не секрет, что для мужчин его возраста, с лишним весом, с взрывным эмоциональным характером, опасно слишком возбуждаться. Александр Градский очень близко к сердцу воспринимал выступления конкурсантов в проекте "Голос", и тем самым вредил своему здоровью», — отметила ясновидящая в беседе с «Экспресс газетой».

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

По словам Коллавини, музыканту нельзя было волноваться. Она считает, что Градский во многом сам довел себя до летального состояния.

«Любые волнения ему были противопоказаны. Организм Градского еще не был настолько изношен, чтобы уйти из нашей жизни. Он сам себя убил своими эмоциональными вспышками», — заключила собеседница издания.

Поклонники Градского организовали стихийный мемориал артисту у стен московского театра «Градский холл». Туда несут букеты цветов и свечи в память о талантливом певце и композиторе.