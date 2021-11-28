Автомобилистка без прав стала виновницей смертельной аварии под Астраханью

Трудфронт, 28 ноября. Автомобиль ВАЗ-21099 врезался в жилой дом в населенном пункте Трудфронт Астраханской области. Жертвой аварии стал один человек, сообщили в региональном отделении МВД,

За рулем автомобиля находилась женщина, не имеющая водительских прав. В какой-то момент она не справилась с управлением и влетела в здание. В машине также находились два пассажира. Один из них в результате ДТП погиб на месте. Водителя и второго пассажира госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, женщина управляла чужим автомобилем. Правоохранители выясняют, как ей удалось завладеть им.

Ранее под Саратовом произошла смертельная авария. Столкновение иномарки с грузовиком унесло жизни трех людей, передает RT. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на опасные дорожные условия из-за выпавшего снега, и призвали водителей быть внимательнее.