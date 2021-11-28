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«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче РПЛ

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 22:20
Спорт
«Зенит» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0 в матче РПЛ
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 28 ноября. Московский ЦСКА на своем поле уступил петербургскому «Зениту» в матче 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 34-й минуте. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо в одно касание поразил ворота Игоря Акинфеева. Ассистировал ему в этом эпизоде Малком. Следующий гол «Зенит» смог забить во второй половине встречи. Контратаку точным ударом завершил Андрей Мостовой, пишет RT.

Финальный свисток Сергея Карасева зафиксировал победу петербургского клуба со счетом 2:0. Таким образом, команда Сергея Семака укрепила лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе действующего чемпиона страны 36 очков в 16 матчах. Московский ЦСКА занимает шестую позицию с 24 баллами.

При этом «Зенит» продолжает представлять страну на европейской арене. Подопечные Семака заняли третье место в группе в Лиге чемпионов и гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы.

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