Ушел из жизни популярный модельер и руководитель мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло

Вашингтон, 28 ноября. Знаменитый американский модельер и дизайнер одежды, художественный руководитель бренда мужской одежды Louis Vuitton Вирджил Абло скончался от рака.

Трагическое известие появилось в официальном Instagram-аккаунте компании Louis Vuitton. На момент смерти дизайнеру был 41 год. Последние годы жизни Вирджил Абло боролся с онкологическим заболеванием — сердечной ангиосаркомой. Медики поставили ему этот диагноз еще в 2019 году, но сам модельер не афишировал это.

«Несмотря на все трудности, его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались. Вирджилом двигала его преданность своему делу и своей миссии — открывать двери для других и создавать пути к большему равенству в искусстве и дизайне», — говорится в сообщении.

Вирджил Абло основал Off-White в 2013 году, а в 2018 году стал руководителем бренда мужской одежды Louis Vuitton. В том же году журнал Time включил его в список ста самых влиятельных людей в мире.

Недавно стало известно о смерти дизайнера Эми Вада. Художница по костюмам для фильмов умерла на 85-м году жизни в Японии.