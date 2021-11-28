Жители ЦАР обвинили Францию в дестабилизации обстановки посредством миротворцев ООН

Банги, 28 ноября. Члены общественного движения I kè woussou woussou na Bêafrika потребовали отзыва резолюции ООН №2605, так как продление мандата миротворцев используется Францией для дестабилизации обстановки в ЦАР. Об этом сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

«Решение о сохранении работы многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА) направлено против жителей республики. «Голубые каски» не раз демонстрировали полное несоответствие заявленным требованиям к сотрудникам и игнорировали главные обязанности — защиту населения», — пишут журналисты.

Недовольные действиями иностранного контингента члены общественного движения собрались у штаб-квартиры миротворцев ООН в Банги. Участники протеста требуют отзыва мандата и немедленного вывода французских военных, которые обвиняются в подготовке государственного переворота.

«За последние восемь лет работы МИНУСКА не сделали ничего полезного для центральноафриканцев. И напряжение народа достигло предела после того, как появилась информация о готовящемся вторжении со стороны Чада, главного исполнителя воли Парижа в регионе», — приводят сотрудники издания слова руководителя движения Эрика Кристиана Мбуту.

Население ЦАР обвиняет «голубые каски» не только в сотрудничестве и спонсировании боевиков, передаче им вооружения, игнорировании преступлений радикалов, но и в ведении разведки в интересах Франции.

Федеральное агентство новостей /

«Париж готовится к дестабилизации обстановки в республике и использует для этого контингент ООН. Поэтому бывшая метрополия настояла на пролонгации мандата миссии еще на один год. Осознавая опасность, молодые центральноафриканцы выходят на улицы столицы и требуют отзыва резолюции и вывода миротворцев», — пишет издание.

Члены I kè woussou woussou na Bêafrika допускают, что в настоящее время и в стране, и за ее пределами проводится подготовка к будущей насильственной смене власти.

«Одну из главных скрипок в данном случае может играть руководство МИНУСКА, так как оно находится в дружеских отношениях с Парижем», — заключили журналисты.

Ранее лидер другой общественной организации Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи обвинил ООН и Францию в заговоре против ЦАР.