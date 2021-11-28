Суд отказался рассмотреть апелляцию Каддафи-младшего по вопросу недопуска к выборам

Сабха, 28 ноября. Сейф аль-Ислам, сын покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, объявил, что судьи отказались проводить слушания, на которых рассматривается апелляция на решение об исключении его из президентских выборов.

Об этом сам кандидат рассказал на своей странице в Twitter. Высшая избирательная комиссия (ВИК) Ливии ранее сообщила о недопуске Сейфа аль-Ислама к участию в гонке. Всеобщее голосование намечено на 24 декабря.

«Адвокаты покинули зал заседания после того, как госслужащие суда первой инстанции Сабхи воздержались от слушания апелляции, поданной в ответ на решение Высшей избирательной комиссии № 79 от 2021 года», — сообщается на странице Каддафи-младшего.

بعد امتناع القضاة بمحكمة #سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021، محامو المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي يغادرون قاعة المحكمة. — سيف الإسلام معمر القذافي (@SyfAlqdhafy) November 28, 2021

Сын покойного лидера решил опротестовать постановление ВИК вскоре после публикации предварительных списков кандидатов. Адвокат Сейфа аль-Ислама отказался комментировать статус апелляции до вынесения постановления по ней со стороны компетентных органов.

По информации источников, один из судей, которые должны рассматривать возражение, Абу Бакр Абдалла Салум подал жалобу ввиду поступления угроз в адрес его семьи, проживающей в городе Вадан в Аль-Джуфре. По его словам, шантажисты требовали от него, чтобы он не появлялся на слушании по делу апелляции Каддафи-младшего.

Ранее журналист-международник Аббас Джума осудил решение ВИК о недопуске к выборам Сейфа аль-Ислама. По его словам, народ Ливии ожидает, что он пойдет по стопам отца и наведет долгожданный порядок в стране.