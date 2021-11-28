Украинцы призвали отдать под суд все командование ВСУ после показательного обстрела Донбасса

Киев, 28 ноября. В Сети негативно отреагировали на новость об обстреле республик Донбасса из тяжелого вооружения главредом украинского издания Юрием Бутусовым

Появилось видео, на котором журналист Бутусов стреляет из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. В республиках назвали произошедшее военным преступлением.

«Получается, любой украинец может поехать на линию фронта и выстрелить в сторону Донбасса, в сторону жилого города, населенного пункта», — недоумевает депутат Народного Совета ДНР Владислав Бриг.

Юрий Бутусов — журналист. Он не является военнослужащим ВСУ, поэтому находиться в зоне боевых действий, а уж тем более стрелять из тяжелого вооружения, ему запрещено. В любой другой стране за такую выходку сразу бы лишили журналистского удостоверения навсегда, а потом отправили под трибунал, учитывая, что Бутусов стрелял из запрещенного Минскими соглашениями оружия. К тому же стрелял он показательно, на камеру, чтобы его поступок стал достоянием общественности.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

В Telegram-каналах осудили журналиста. Автор канала «Наглый» объяснил, зачем Бутусов снимал на камеру обстрел из гаубицы.

«Ну вы ж понимаете для чего на самом деле это устроил Бутусов? Самовольно, но с разрешения командования бомбить из запрещенного тяжелого вооружения еще и под камеру — такая себе окончательная дискредитация, даже унижение института президента, а значит — верховного главнокомандующего. Кстати, с абсолютным чувством безнаказанности. Вот этого Зеленскому стоит бояться, а не мнимого переворота 1 декабря, потому что конец — именно это», — написал автор Telegram-канала.

Показательна реакция и других пользователей. Многие призвали отдать под трибунал все украинское командование

«Вот если Бутусова и командование, которое это разрешило, не посадят — то власти конец. А вообще, после такого надо всех отдать под суд, включая Зеленского», — заявил украинский комментатор.

Сам Бутусов утверждает, что видео было снято давно. Но сути дела это не меняет. Давно или вчера — журналист нарушил закон и должен за это ответить. На фоне его выходки недавняя пресс-конференция Зеленского выглядит особенно убого. У страны нет верховного главнокомандующего, потому что любой на Украине может легко и просто начхать на соглашения, подписанные в высоких кабинетах.

Ранее сообщалось о перепалке между Бутусовым и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая произошла во время недавней пресс-конференции