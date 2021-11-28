Политолог Камкин объяснил, как Германия может повлиять на Украину в вопросе с Донбассом

Берлин, 28 ноября. Новое руководство Германии продолжит давление на Украину с целью мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем переговоров. В то же время сам формат обсуждений, вероятно, придется изменить.

Такого мнения придерживается политолог-германист Александр Камкин. По словам эксперта, новый немецкий канцлер Олаф Шольц, скорее всего, продолжит линию Ангелы Меркель в вопросе с Донбассом.

«Безусловно, Олаф Шольц будет продолжать переговорное дело Меркель, потому что необходимость переговоров никто не отменял. Поэтому, безусловно, восточный вектор для нового германского кабинета будет важным, хоть и не первостепенным», — рассказал эксперт в интервью изданию «Украина.ру».

Как считает Камкин, новое руководство Германии будет выступать за сохранение переговоров с участием нескольких государств. Однако, предполагает аналитик, сам «нормандский формат», вероятно, придется изменить, так как пока он не принес ожидаемых результатов.

«Как вариант, может быть, придется несколько видоизменить «нормандский формат», чтобы сделать его более жизнеспособным. И главным образом, Германия должна прекратить поддержку некоторых горячих голов в Киеве, которые ратуют за реваншизм, за попытку силового возврата территорий на востоке страны, за полный отказ от политического диалога», — считает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Политолог подчеркивает, что переговоры и поиск компромисса на данный момент являются единственным реальным путем прекращения войны в Донбассе и реинтеграции Украины.

«Донецкая и Луганская Народные Республики в том политическом конструкте, который установлен в Киеве после 2014 года, находиться не хотят. Нужны какие-то новые модели конфедеративного устройства, широкой автономии в рамках единого государства. Но все это обсуждается на переговорах путем взаимных компромиссов», — считает эксперт.

В то же время, подчеркивает германист, чтобы переговоры наконец-то принесли положительный результат, Берлину придется повлиять не только на официальный Киев, но и на украинских радикалов. Если немецкая сторона сможет решить вопрос с неонацистами, это станет реальным ключом к миру в Донбассе.

«Зеленский прекрасно понимает, что, если он сейчас заявит о компромиссе с ЛДНР, его на следующий день сметут радикалы. Здесь необходимо что-то делать, потому что пока немецкие политики в упор не видят неонацизма на Украине. При этом своих собственных ультраправых они всячески осуждают и подвергаю реальным преследованиям», — объяснил политолог Александр Камкин.

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